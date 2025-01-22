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立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

LED封裝廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求公告自結數，去年12月稅前盈餘2,200萬元，較去年同期暴增21倍，稅後純益1,100萬元，年增1.2倍，每股純益0.1元。

由於立碁先前已公告去年11月自結數，加計11月數字，累計11、12月稅後純益共達4,200萬元，每股純益0.28元。

立碁加入台積電與日月光主導的矽光子聯盟，主要負責電子積體電路（EIC）與光子積體電路（PIC）產業發展規範，今年將開發1.6T矽光產品，最快年底就可開始量產出貨。

立碁近來積極轉型，聚焦在AI領域，今年主要營運成長動能來自SiP系統封裝整合、紅外線影像辨識系統、光學影像系統模組等。

台積電 每股純益 積體電路

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