聽新聞
0:00 / 0:00
立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增
LED封裝廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求公告自結數，去年12月稅前盈餘2,200萬元，較去年同期暴增21倍，稅後純益1,100萬元，年增1.2倍，每股純益0.1元。
由於立碁先前已公告去年11月自結數，加計11月數字，累計11、12月稅後純益共達4,200萬元，每股純益0.28元。
立碁加入台積電與日月光主導的矽光子聯盟，主要負責電子積體電路（EIC）與光子積體電路（PIC）產業發展規範，今年將開發1.6T矽光產品，最快年底就可開始量產出貨。
立碁近來積極轉型，聚焦在AI領域，今年主要營運成長動能來自SiP系統封裝整合、紅外線影像辨識系統、光學影像系統模組等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言