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聯亞去年12月EPS -0.06元 樂觀後市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光通訊元件廠聯亞（3081）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日公告自結數，去年12月稅後淨損600萬元，單月每股虧損0.06元。

聯亞受惠矽光子題材，今年來股價從366元一路上漲到最高512元，之後股價高檔盤整，昨天上漲8元，收501元，波段漲幅36%。

聯亞預計今天召開線上法說會，外界關注矽光市況以及公司今年各項業務的營運展望。據了解，聯亞目前資料中心業務的占比已來到40%至50%，而且也切入北美雲端服務供應商（CSP）客戶的供應鏈，因此對未來營收成長持樂觀態度，後續客戶也可能從800G升級為1.6T，用於AI應用中，現階段預估今年初會量產出貨。

針對市場需求，聯亞在去年第3季法說曾樂觀指出，從目前資料中心客戶的反饋來看，客戶對矽光產品的需求有增無減，預料2025年矽光產品營收有望倍數成長，因此樂觀看待今年業績表現，目前公司手上的矽光客戶大約有八至十家。

不過，聯亞也強調，預料美國、中國大陸客戶對矽光產品需求均將成長，但今年尚不會有太大的採購計畫，因此現有的機台設備仍可滿足需求，後續將密切關注市場供需狀況。

營收 聯亞

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