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上奇去年EPS 3.64元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資服廠上奇（6123）昨（21）日公告去年第4季自結財報稅後純益達0.58億元，受到業務加速擴張、投資金額增加及匯率波動等因素影響，單季獲利季減3.3%，年增44%，每股純益0.93元；2024年全年稅後純益2.26億元，年減7.76%，每股純益3.64元。

上奇集團發言人魏茂發表示，去年第4季經常性收入持續穩健成長，雲端服務營收貢獻占43%，其中以昕奇雲端為主的雲服務收入成長動能強勁、表現亮眼，占比達22%， 印刷服務營收占7%，企業服務營收占五成。

整體獲利方面，去年第4季營業利益較2023年同期下滑，主要為集團業務加速擴張，在雲端服務與數位印刷均需投入大規模資金與擴大團隊規模等費用增加所致。

魏茂發表示，匯率波動也是一大挑戰，由於亞洲貨幣匯率波動，包括日圓貶值與美元匯率變化對營運造成影響，拖累獲利表現。

展望2025年，上奇表示，將持續專注昕奇雲服務與數位印刷服務兩大成長引擎，並以香港子公司Senco Masslink為著力點，擴大企業市場版圖。

美元匯率 雲端服務

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