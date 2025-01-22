海柏特拓市 拚績增三成

宏碁集團旗下海柏特（6884）擴張海外市場，除持續擴增維修品牌，也為三星、華為等在東南亞市場營運專屬服務中心；展望今年營運，海柏特總經理林俊男指出，看好今年有望維持強勁增長動能，目標業績成長三成。同時，今年也將送件自興櫃轉上市櫃。

林俊男指出，海柏特很早就在馬來西亞設點，是重點經營的海外市場，馬來西亞曾占海柏特營收75%，雖然馬國業務仍持續成長，但隨著台灣、菲律賓等市場快速成長，目前馬來西亞占海柏特營收已降至三成左右。

林俊男表示，對海柏特而言，最重要的是取得更多維修品牌，而「多據點、多品牌、多品項」是海柏特的競爭優勢；在授權維修品牌方面，2024年已逾50個。

海柏特2024年全年營收11.93億元、年增32%，為歷史新高紀錄；展望今年，海柏特看好有望維持強勁增長動能，業績目標成長三成。