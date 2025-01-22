快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

海柏特拓市 拚績增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下海柏特（6884）擴張海外市場，除持續擴增維修品牌，也為三星、華為等在東南亞市場營運專屬服務中心；展望今年營運，海柏特總經理林俊男指出，看好今年有望維持強勁增長動能，目標業績成長三成。同時，今年也將送件自興櫃轉上市櫃。

林俊男指出，海柏特很早就在馬來西亞設點，是重點經營的海外市場，馬來西亞曾占海柏特營收75%，雖然馬國業務仍持續成長，但隨著台灣、菲律賓等市場快速成長，目前馬來西亞占海柏特營收已降至三成左右。

林俊男表示，對海柏特而言，最重要的是取得更多維修品牌，而「多據點、多品牌、多品項」是海柏特的競爭優勢；在授權維修品牌方面，2024年已逾50個。

海柏特2024年全年營收11.93億元、年增32%，為歷史新高紀錄；展望今年，海柏特看好有望維持強勁增長動能，業績目標成長三成。

營收 馬來西亞

延伸閱讀

馬來西亞華人舞龍遊行掛「五星旗」 觸法了沒？警方調查

菲逮捕可疑中國間諜 軍方矢言加強情蒐網防能力

FT：華為另闢蹊徑 要擴大中國大陸AI晶片市占

國泰經濟信心調查／台股衝24,000 逾半民眾看好

相關新聞

亞泰2024年EPS 7.29元 彈增近三成

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（21）日召開線上法說會，公布去年第4季稅後純益1.38億元，是歷年最強的第4...

久禾光攀高 規劃上櫃

興櫃光學廠久禾光（6498）去年營收首度突破10億元大關、達10.31億元，年增16.99%，外界看好，久禾光受惠去年底...

英濟上月EPS 0.22元 搭AI眼鏡題材

系統整合暨製造商英濟（3294）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益3,...

海柏特拓市 拚績增三成

宏碁集團旗下海柏特（6884）擴張海外市場，除持續擴增維修品牌，也為三星、華為等在東南亞市場營運專屬服務中心；展望今年營...

立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增

LED封裝廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求公告自結數，去年1...

聯亞去年12月EPS -0.06元 樂觀後市

光通訊元件廠聯亞（3081）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日公告自結數，去年12月稅後淨損600萬元，單月每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。