快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

智冠卡位年節遊戲商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲大廠智冠（5478）旗下子公司樂聚多科技宣布將參加今年台北國際電玩展（TGS），並主打公司代理新款手機遊戲《咒術迴戰 幻影夜行》，藉此卡位農曆年遊戲旺季商機。

據悉，《咒術迴戰 幻影夜行》為日本超人氣動漫IP《咒術迴戰》的官方正版手遊，此IP在台灣也頗具知名度，今年樂聚多科技將此新作帶到電玩展，並設置《咒術迴戰》中的經典場景，日式建築的學院、嘻笑打鬧的教室，加上外牆各角色的精美立繪，更帶來視覺上的完整衝擊感。

《咒術迴戰 幻影夜行》為回合制卡牌RPG手遊，遊戲融入策略性玩法及沉浸式劇情，至今全球玩家人數已突破1,500萬人。

此外，《咒術迴戰》今天進行重大版本更新，而動漫第2季高人氣內容「懷玉．玉折」即將於遊戲中再次上演，「懷玉・玉折」篇講述主角五條悟和夏油傑曾經是學生時代的摯友，卻因後者的黑化而走向背道而馳道路。

手機遊戲 手遊 電玩展

延伸閱讀

文資局特展「藝百家100+」以動漫影音紀錄22種台灣傳統技藝

能率亞洲攜手智寶國際 搶食二次元IP商機大餅

影／警防搶大戲上演動漫鬼滅之刃 空拍機出動...快速定位攔截

手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

相關新聞

亞泰2024年EPS 7.29元 彈增近三成

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（21）日召開線上法說會，公布去年第4季稅後純益1.38億元，是歷年最強的第4...

久禾光攀高 規劃上櫃

興櫃光學廠久禾光（6498）去年營收首度突破10億元大關、達10.31億元，年增16.99%，外界看好，久禾光受惠去年底...

英濟上月EPS 0.22元 搭AI眼鏡題材

系統整合暨製造商英濟（3294）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益3,...

海柏特拓市 拚績增三成

宏碁集團旗下海柏特（6884）擴張海外市場，除持續擴增維修品牌，也為三星、華為等在東南亞市場營運專屬服務中心；展望今年營...

立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增

LED封裝廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求公告自結數，去年1...

聯亞去年12月EPS -0.06元 樂觀後市

光通訊元件廠聯亞（3081）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（21）日公告自結數，去年12月稅後淨損600萬元，單月每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。