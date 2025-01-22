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久禾光攀高 規劃上櫃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

興櫃光學廠久禾光（6498）去年營收首度突破10億元大關、達10.31億元，年增16.99%，外界看好，久禾光受惠去年底新台幣及人民幣對美元匯率同步貶值，獲利有機會超越2023年，改寫新高，連兩年賺逾半個股本。

久禾光不評論法人預估的財務數字。此外，久禾光擬送件申請掛牌上櫃，有望為光學族群添新兵。久禾光昨天在興櫃市場參考價收120元，下滑1.96元。

久禾光去年前三季稅後純益約1.43億元，以股本4.11億元計算，每股純益約3.48元；去年第4季營收2.93億元，雖然季減2%，仍是同期新高、單季歷史次高，法人看好，該公司2024年每股純益將逾5元，連兩年賺逾半個股本。

久禾光專攻筆電鏡頭，並且承接多家美系筆電品牌訂單，近年內部除致力於管控成本及製程改善，提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

筆電 興櫃

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