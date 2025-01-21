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野獸國登興櫃 首日漲75%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本周櫃買家族再添新兵，野獸國（6995）於昨（21）日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司達到11家。野獸國21日興櫃均價收在52.57元，以興櫃認購價30元來計算，等於登錄興櫃第一天就大漲了22.57元，漲幅高達75.2%。

野獸國於21日登錄興櫃，主要營業項目包含IP授權的收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊商品的製造及銷售，以及開發沉浸式娛樂體驗之IP展覽，提供展覽策畫及授權的服務，同時作為知名IP的授權營運代理商，提供IP授權服務。

野獸國亦創立自有品牌，擁有品牌門店以及電子商城，從IP的授權服務，產品開發，產品銷售，實境娛樂一條龍式經營IP授權產業的生態鏈，增加IP授權之商業價值以及延續IP的生命周期。

輔導推薦證券商為康和綜合證券、中國信託證券、華南永昌證券，興櫃認購價為30元。

野獸國除了不從事IP的創作之外，自IP的授權管理、圖稿設計及開發，至IP的衍生運營包含產品開發、實景娛樂、活動策畫，以及產品銷售、 推廣以及品牌建立等，皆為野獸國的經營範圍。

IP授權 興櫃 認購

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