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亞泰2024年EPS 7.29元 彈增近三成
影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（21）日召開線上法說會，公布去年第4季稅後純益1.38億元，是歷年最強的第4季，季增0.7%，並較2023年同期大增1.35倍，每股純益1.91元。2024年稅後純益5.28億元，為歷史次高，年增29%，每股純益7.29元。
展望本季營運，亞泰總經理吳淑品表示，目前訂單能見度約兩個月，預期產能利用率可維持在九成高檔水位。以現階段訂單展望看來，估計本季營收有望優於去年同期，由於客戶庫存處於健康水位，看好今年全年毛利率有望力守去年16%至17%水準。
吳淑品指出，亞泰持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化。
她並首度透露，亞泰已與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，成功跨入半導體晶圓檢測設備應用，以機器視覺取代人工檢測，減少誤差，目前已接獲客戶訂單，但仍未出貨。
亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP）、影印機、印表機等產品，全球前五大品牌中，有四家是亞泰的客戶。
目前亞泰來自CIS營收占比逾九成，近年開拓掃地機器人感測模組、與國際大廠開發AOI工業檢測模組，切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，來自非CIS營收占比約2%至3%。
亞泰生產據點主要在中國大陸深圳及緬甸兩地，產能占比約6：4。談到今年資本支出，吳淑品預期約介於5,000萬元至1億元以內。
法人進一步追問機器人布局進展，吳淑品坦言，目前未有具體成果。亞泰昨天股價跌1元、收111元。
亞泰去年獲利表現出色，除了本業獲利穩健之外，業外收入主要來自利息收入1.1億元、新台幣及人民幣對美元貶值匯兌收益3,500萬元，以及NRE挹注1,200萬元等貢獻。
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