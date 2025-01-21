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亞泰去年全年每股純益7.29元 為歷史次高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）公布2024年自結財報，合併營收約43.93億元，年增率24%，營業毛利約7.08億元，年增率23%，營業利益4.94億元，年增26%，2024年營收創歷史新高，帶動營業毛利達歷史次高；稅後淨利5.28億元，年增率29%，每股純益7.29元。

其中，業外收入主要來自利息收入、台幣及人民幣對美元貶值匯兌收益以及NRE等其他收入。

亞泰第4季營收11.07億元，年增率36%，營業毛利1.64億元，年增53%，營業利益1.09億元，年增率57%，稅後淨利1.38億元，為同期新高，年增1.35倍，每股純益1.91元。

展望2025年，亞泰表示，公司持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化，包括與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，並且成功跨入半導體晶圓檢測設備應用，發揮產品多元效益。

此外，全球經濟持續充滿變數，公司將努力對應市場變化，滿足客戶各種需求，強化成本管控，創造最大營運效益。

亞泰 營收

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