譜瑞擴版圖 強化競爭力

高速傳輸IC業者譜瑞-KY（4966）受惠AI PC市場蓬勃發展及高速產品需求提升，積極擴展市場版圖，公司預計2025年藉由USB 4與PCIe產品的強勢布局，以及伺服器應用的持續拓展，實現穩定增長。法人看好，譜瑞在USB 4市場的競爭優勢和伺服器領域的潛在滲透率，將成為推動業績成長關鍵動能。

董事長趙捷先前表示，隨著微軟宣布USB 4為規範的連接系統，每台筆電（NB）的USB 4配置將從目前的兩個增加到四個，顯示市場需求快速成長趨勢，而公司的USB4/TBT4產品目前已成功應用於高通、AMD及輝達等系統的AI PC上，並在相關平台上達到市場領先地位。

目前USB 4於PC市場的滲透率為15%至20%，預估2025年將提升至40%。趙捷指出，譜瑞在USB 4市場有望取得35%的市占率，並強調現階段在USB4.0/4.2 Retimer部分競爭有限，為公司帶來巨大商機。除了USB 4產品外，譜瑞也在伺服器應用市場中尋求突破。趙捷強調，伺服器Redriver的滲透率預期高於Retimer，但市場競爭相對激烈，可是公司憑藉長期的技術積累及低熱、高品質的產品優勢，能有效減少客戶在設計上的微調需求，提升市場競爭力，力拚透過提前進入市場，鞏固在伺服器應用中的領導地位。

在PCIe產品方面，譜瑞也已完成PCIe Gen 6 Redriver樣品並進入客戶驗證階段，儘管Retimer的開發雖需較長時間，依舊是未來成長的重要布局。