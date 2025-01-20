宸曜衝業績 兩路並進

工業電腦廠宸曜（6922）布局人型機器人及自駕車領域，其中，人形機器人主要與機器手臂廠商合作，終端客戶鎖定中國大陸、美國新創機器人廠商，預計今年下半年布局會較明朗。自駕車方面，與亞洲客戶合作案將於第3季試產，預計今年營收貢獻，加上既有業務的成長，宸曜看好今年營收有15%至20%的成長空間，業績再創新高紀錄。

宸曜2024下半年宣布切入人型機器人產業，主要提供硬體核心算力、供應控制器產品，宸曜舉例，如鎖定機器人控制領域，手部動作控制、壓力回饋等應用，而相關技術為宸曜過去多年在自動化領域的延伸。

宸曜指出，目前終端機器人客戶主要鎖定大陸、美國新創公司，合作對象以機械手臂廠商為主，預計相關業務要到今年下半年才較為明朗。不過，2025年人形機器人業務對營收不會有實質貢獻。

在自駕車領域方面，目前宸曜已有亞洲客戶案，2023年雙方已開始合作，2024年已交付樣品，規劃今年第3季試產，預計今年全年將帶來部分營收貢獻。

此外，歐洲、亞洲也有宸曜自駕車領域客戶，如杜拜有無人車新創企業客戶，或特殊任務車輛如吊車、挖土機、農耕機等，主要應用在歐美等人工費用較高的地區。

2024年工業電腦產業陷入庫存調整，多數廠商營收衰退，但宸曜在邊緣AI業務帶動下，去年營收逆勢成長、達14.45億元、年增37%，創歷史新高紀錄；展望今年，宸曜預計今年業績仍將有雙位數成長力道，毛利率維持四成以上的水準。