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野獸國法說會／以每股30元登錄興櫃 未來力拚打進世界盃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
野獸國董事長楊詠喨。記者朱曼寧／攝影
野獸國董事長楊詠喨。記者朱曼寧／攝影

野獸國（6995）20日召開興櫃前法說會，21日將每股30元登錄興櫃。董事長楊詠喨指出，IP商品已經完整融入所有人的生活，公司策略朝向海外並進，隨著公仔玩具市場熱絡下，有助於維持市場動能良好，未來將進一步打世界盃。

野獸國2024年營收13.41億元，年增26.28%，創下歷史新高；自結去年前11月稅後純益1554萬元，每股稅後純益0.97元，較2023年虧轉盈。楊詠喨指出，因應製造業的全球變遷，野獸國去年開發泰國產線並取得合作，讓原先的製造基地部署更加符合全球市場需求，也透過不斷推陳出新的產品設計和製造生產，讓公司持續邁向獲利階段。

野獸國成立於2010年，主要營業項目包含IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊商品製造及銷售，並以自有品牌行銷世界，合作伙伴包含眾多世界知名IP品牌，野獸國指出，公司原以美系IP為主的產品內容，近期陸續曝光日系及韓系IP，產品種類及風格亦日漸豐富，產品於市場能見度持續上升。

在IP代理授權上，野獸國取得國際各大一級影業IP商品製造及銷售的權利，最主要的收藏玩具授權範圍囊括美洲、歐洲、亞太地區等全球性授權，為台灣少數將自製玩具及展覽銷售至海外企業；同時，指導並協助更多臺灣各領域製造產業轉型並跟世界知名IP接軌，讓MIT商品與全球市場的消費者見面。

此外，野獸國也以舉辦大小型展覽為基底，主動創造市場需求，開拓各IP潛在市場。該公司也擁有品牌門店及電子商城，從IP授權服務、產品開發、產品銷售、實境娛樂一條龍式經營IP授權產業的生態鏈，增加IP授權商業價值以及延續IP生命周期。

楊詠喨表示，IP商品已經完整融入所有人的生活，野獸國身為臺灣IP娛樂體驗產業的領導品牌，並帶領MIT商品前進全球市場的先鋒，致力於創造消費者需求以及滿足消費者需求，不斷在既有產品基礎上大力朝向新技術的融合前進。公司除可提供成熟標準化的IP授權與商品開發流程建議，更可依照特殊需求提供非標準化的解決方案滿足全球客戶。

IP授權 消費

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