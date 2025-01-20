昕奇雲端去年 EPS4.06元創歷史新高 朝上櫃邁進

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營商昕奇雲端（7747）20日公告，2024年第4季自結合併營收3.9億元，營業利潤2,865萬元，屬母公司淨利2,378萬元，每股純益1元，營收續創新高，年增32.1%，也是合併營收連續7季增。惟第4季稅後淨利率6.1%，較上一季的7.2%，與去年同期的8.2%，皆呈現下滑，主要係來自市場激烈競爭、與匯率，特別是日圓波動所致，而第4季積極擴展新市場，增加的人力成本、行銷與相關投資，皆是影響獲利的主因。

針對2024第4季雲端服務業務來看，季增營收成長達5%，也是雲端服務連續20季季對季成長，較去年同期年增45%。受惠於海外，特別是日本的雲端服務市場高速成長，不到一年的時間業務占比第4季已超過 10%，另外，本季雲端服務海外業務占比亦從第3季的 54%，提升至第4季的 56%，顯示海外布局的腳步持續在加速中。去年成績表現亮眼，全年營收達14.3 億元，創下歷史新高，年增36% ，毛利率 16.1% ，雖較 2023 年的 17.7%下滑，但營業利潤率8.4% ，及稅後淨利率 6.7%，都較 2023 年的 8.3%及 6.4%提升。

更重要的是，2024 年屬母公司淨利達9,532 萬元，繳出4.06 元的每股盈餘的成績，相較於 2023 年的 2.92 元，大幅成長39%，獲利與每股盈餘皆創下新高。此外，本公司 2024 年雲端服務的營收首度突破新台幣10 億元大關，較 2023 年年增高達 47%，若與 2023 年對 2022 年年增41%來相比，持續加速成長當中。

昕奇策略長暨發言人黃國峯表示，公司雖在第4季遇到許多逆境，但對 2025 年整年的表現仍保持高度信心。回顧 2024 年，本公司在經營團隊的努力不懈下，完成了許多重要的里程碑，包括擴大國際人才招募、持續加速日本與亞太市場的發展，在策略結盟方面，攜手 KDAN凱鈿（7737）戰略夥伴拓展海外市場，並與是方電訊（6561）以及 GMI Cloud 合作，共同打造領先亞洲市場的AI 雲算力生態系統 。

此外，去年五月底本公司也順利公開發行與掛牌興櫃， 並照預定計畫推進上櫃行程等，一再彰顯本公司團隊合作無間的 One Team 精神。在新的一年，公司將建立賦能新創客戶成功的專責單位，加大 F2SU (A Friend to Startups)新創價值體系的力道，將 F2SU在各區域落實並擴大，因為公司了解促進新創客戶成長，是本公司成功的重要途徑之一。

此外，公司將複製去年日本市場開拓的成功經驗到新的區域 ，更會結合各國家當地夥伴的力量 ，加速新區域開發，實踐公司打世界盃的決心。2025 年昕奇雲端即將走上台灣的資本市場，在資金實力及品牌知名度等將會大幅提升，本公司將藉由此優勢 ，持續在開發新商機及招募人才方面，不斷地精進。