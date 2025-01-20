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宜特去年總獲利創新高 每股純益6.5元為歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。本報資料照片
宜特董事長余維斌。本報資料照片

宜特（3289）今（20）日公布2024年全年財報，展現強勁的成長動能。全年合併營收達43.46億元、營業利益3.69億元、歸屬於母公司純益4.82億元，均創下歷史新高。每股純益6.5元，為歷史次高。

展望2025年，宜特將持續強化核心技術與客戶服務，聚焦市場趨勢，推出五大解決方案，涵蓋汽車電子驗證、太空環境測試、AI 高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證，幫助客戶縮短產品開發週期，提升產品品質與市場競爭力，搶占科技浪潮的先機。

宜特指出，在汽車電子驗證領域，全球車用半導體市場持續快速成長，預估至2027年市場規模將突破880億美元，年複合成長率達12%。為協助客戶加速車用電子產品上市，宜特除了成為AEC（Automotive Electronics Council）會員外，亦取得IATF 16949品質管理系統認證，提供涵蓋耐用性、可靠度等驗證服務，全面提升車用產品的安全與穩定性。

在太空環境測試方面，隨著亞洲國家（如台灣、新加坡、泰國、越南）積極投入低軌衛星發展，宜特於2024年第四季建構了亞洲最完整的太空環境測試實驗室，提供從地面到太空的一站式測試解決方案，包括振動、衝擊、輻射、熱真空等測試項目，確保衛星與航太零組件在極端環境中具備高可靠度。宜特將憑藉技術優勢，協助客戶搶占新興太空市場，推動亞洲太空產業加速成長。

在AI高速驗證領域，宜特專注於高頻訊號測試及模擬設計評估，協助AI產品通過驗證，縮短上市時程，滿足市場對AI運算效能的需求。此外，在先進製程與封裝方面，宜特未來將著重在包括CPO（共封裝光學模組）、TGV（通孔玻璃基板）、TSV（矽穿孔技術）及2.5D/3D封裝等解決方案的開發上，確保高效能運算及光電產品的穩定性與可靠度。

宜特2025年中也將推出智慧即時全球可靠度驗證中心，該中心整合軟硬體與模組化解決方案，提供智慧監控、即時反應與全球連線的測試服務，針對不同產品的電壓與電流需求，靈活調整測試條件，以協助客戶快速應對市場變化，確保產品在全球市場的可靠度。

太空 宜特

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