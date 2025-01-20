工業電腦（IPC）廠安勤（3479）在中國大陸車廠及郵局、ATM專案出貨，加上歐洲心導管伺服器業務出貨量有望倍數成長，法人看好，安勤2025年營收有望年增雙位數百分比，營運重返成長軌道。

安勤原先預期2024上半年營運谷底已過，下半年將重啟動能，2024全年業績有望優於2023年。惟最終即便IPC市場庫存調節邁入尾聲，客戶下單仍偏保守，導致安勤營收表現仍不如預期。

展望2025年，法人預估，由於不少新專案出貨時間於2025年第2季，預期安勤重啟營運動能將自當季開始，帶動2025年營收有望年增雙位數百分比。

其中，日系連鎖迴轉壽司大單自2024年6月開始出貨後，今年將持續貢獻營收。而新接專案包含郵局、銀行ATM等，預計將於2025年第2季起陸續出貨。

在大陸車廠自動化設備訂單部分，安勤目前已收取NRE，並有小量試產出貨。