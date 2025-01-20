擎邦再奪標案 營運增溫
擎邦（6122）繼取得台塑集團及中油工程案，近期再得標聯發科技牧德新建廠辦大樓工程機電4.3億元工程案，推升營運加溫。
擎邦先前公告，承接台塑集團高雄港油駁基地機電統包工程，合約總金額10.5億元，工期為2024年07月1日至2026年12月31日。擎邦後來再公告，取得台灣中油台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程，合約總金額4.38億元，工期為365天。擎邦指出，近期再標得聯發科技牧德新建廠辦大樓工程的機電工程案，合約總金額4.3億元，此訂單將對公司團隊技術肯定及對營收與毛利有所挹注，並有助營收及獲利成長。
擎邦近年來跨入兩岸電子、半導體、光電、通訊及生物科技等高科技產業的工程業務，專門從事機電、空調、無塵室、消防、儀控等的系統整合。
擎邦去年合併營收41.32億元，年減22.3%，為史上次高。去年前三季毛利率13.15%，年增3.07個百分點。稅後純益2.69億元，年增7%，每股純益3.44元。
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