虎山今年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
虎山董事長陳映志。記者黃淑惠/攝
虎山董事長陳映志。記者黃淑惠/攝

虎山實業（7736）供應美國郵政署USPS貨車的ADAS（先進駕駛輔助系統）今年訂單看增，全年出貨將在1萬輛到1.5萬輛間，成為虎山新年度成長的最大動能，新年度營收可望有雙位數成長。

據悉，虎山供應美國郵政署USPS貨車的ADAS訂單於去年第4季陸續出貨，初估2024年出貨約2,000輛，車用鏡頭在AM（售後維修）件之外再加上USPS，帶動營收年增近五成。

虎山從車用把手擴展車用鏡頭，車用鏡頭佔整體營收比重提前達到10%，去年毛利率達42.3%並來到歷史新高峰，在產品組合提昇與新訂單陸續出貨下，去年下半年營運又優於上半年。

美國郵政署推動下一代制式的運輸郵務車，這也是美國郵政署30年來首度大規模的採購，預計十年內生產5萬到16.5萬輛的郵務車，虎山的車用鏡頭成功搶下這個商機。

2018年開始美國政府將倒車顯影列為標配，美國郵政局的郵務車將釋出大量商機。

法人指出，考量虎山實業除車門把手穩定貢獻營收外，車用鏡頭、雷達為公司另一成長動能，評價有望 往上緣靠攏。

營收 美國 鏡頭

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