去年日均量960億 創高

櫃買中心2024年股債雙核心表現亮眼，多項指標創新高。2024上櫃指數最高在7月11日來到281.34點，達2000年6月17日以來高點，2024年底指數收在255.84點，全年漲幅為9.3%；2024年上櫃市場日平均成交值1,122.7億元，其中上櫃股票日平均成交值960.8億元及外資買賣占全市場的比率22.7%，皆創下歷史新高。

申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為39家及92家，也打破近年紀錄。另2024年度全體上櫃公司營收2.76兆元，較2023年度增加1,858億元，成長7.2%。上櫃公司獲利家數達602家，占全體上櫃公司72%，2024年發放2023年度現金股利達1,605億元，顯示上櫃公司2024年仍展現強勁的營運韌性。

依據世界交易所聯合會（WFE）統計，上櫃股票成交周轉率排行第三名，掛牌公司本益比約29倍，櫃買市場在國際交易所間表現相當亮眼。2024年債券ETF掛牌檔數90檔，發行規模近3兆元，全年計有20檔上櫃債券ETF申請63次追加募集，金額達1.37兆元，也創歷史新高；債券ETF掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第一，在世界各主要證券交易所中，排名第六名。

櫃買中心自2017年推出綠色債券以來，持續透過市場制度接軌國際、商品範疇不斷擴大並與國際同步，吸引國內外發行人熱烈參與，2024年永續發展債券發行量再創新高，達新台幣1,491.8億元、53檔，連四年發行量破千億元，創下新里程碑。