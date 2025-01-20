櫃買進化 強打五戰略

步入2025年，全球經濟依然存在許多不確定性因素，企業營運面臨諸多挑戰。櫃買中心表示，將持續配合主管機關政策，並充分扮演企業發展夥伴，2025年將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，力推五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力，打造櫃買中心成為「多功能與多層次之全方位交易所」。

五大戰略方針包括「力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值」、「擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型」、「引領企業淨零，提升企業價值」、「引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度」及「推動數位轉型，提升市場營運韌性與資安防護」等。

櫃買中心9日公告實施創櫃板plus新制，提供更多友善措施。並結合中介機構發掘潛在優質案源，及整合推動資源，提供一站式服務。

永續發展債券市場方面，櫃買中心將導引資金投入公共建設，持續協助中央政府及其他地方政府，並規劃建置住都中心發行永續發展債券櫃檯買賣制度，協助住都中心發行永續發展債券，並推動中小企業發行永續CB。

至於引領企業淨零，櫃買中心除協助上櫃公司實現永續發展，也鼓勵上櫃公司強化資訊揭露與溝通，提升企業價值。

引進國際創新商品方面，櫃買中心將持續精進及宣導現有商品，持續推出櫃買創新商品，研議建置證券商發行掛牌式結構型商品制度，以及基金架構REITs之櫃檯買賣制度，並協助主管機關審查VASP登記制度。

最後是櫃買中心將推動數位轉型，提升監理效能，強化交易市場網路資安防護機制，強化金融知識普及，研擬獎勵措施，並以多元管道宣導，全力打擊詐騙。

櫃買中心也期望透過五大戰略方針，配合政策打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的願景，帶動櫃買市場的創新及國際化，打造櫃買中心成為「多功能與多層次之全方位交易所」。