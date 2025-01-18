櫃買五戰略 挺企業數位轉型

櫃買中心昨（17）日舉行年終記者會，董事長簡立忠指出，電子產品需求回溫，高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求帶動下，2024年台灣整體經濟都朝正向發展，櫃買中心也穩步成長，2024年股債都繳出亮麗的成績單，今年將協助企業數位與永續轉型，並推動五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力。

簡立忠指出，去年股債雙核心表現亮眼，上櫃股票日均值960.8億元、外資買賣占比22.7%，雙創歷史新高。申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為39家及92家，也打破近年紀錄。今年目標是是申請上櫃25家及申請登錄興櫃47家。

此外，永續發展債券去年發行量再創新高，達1,491.85億元（53檔），已經連續四年發行量破千億元。債券ETF掛牌檔數90檔，發行規模近3兆元，全年計有20檔上櫃債券ETF申請63次追加募集，金額達1.37兆元，也創歷史新高。

簡立忠表示，櫃買中心將持續配合主管機關政策，將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心推動五大戰略方針，包括：力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值；擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型；引領企業淨零，提升企業價值；引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度；以及推動數位轉型，提升市場營運韌性與資安防護。