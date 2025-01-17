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世紀民生 擬分割股權

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

世紀民生（5314）昨（17）日召開2025年第一次臨時股東會，在出席股數達67.87％順利召開，通過董事會決議修改公司章程，進行一拆20的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為0.5元。

世紀民生股價昨天已經來到908元，大漲6%，考量流通性問題，昨天股東會，經出席股數過半通過相關討論議案，包括修訂本公司章程案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，其中，通過董事會決議之公司章程，其進行一拆20的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為0.5元。

另，世紀民生已於今年1月2日正式取得華瀚保經之過半董事席次，世紀民生也於董事會同步通過增加長期投資華瀚保經持股的議案。

世紀民生表示，秉持以「AI」為核心理念，此為將跨入數位金融市場的布局，不僅有機會為公司增添新一波營運成長動能，亦以期結合AI技術賦能，將生物數據與AI資料庫結合，逐步朝向「AI 智能大健康」產業邁進。

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