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滿心斥資1.7億 蓋物流倉儲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

滿心（2916）昨（17）日董事會決議通過自地委建倉庫案，預計砸下1.7億元興建倉庫，作為營運發展使用。滿心表示，目前自有倉儲位於高雄，同時在新北產業園區有一租用的物流倉，未來桃園楊梅倉完工後，將率先將新北產業園區的物流倉遷移過去，同時電商有不少委外的倉儲，也會一併挪移，高雄倉未來是否存續董事會尚未定案。

滿心董事會啟動倉儲投資計畫，於楊梅區長紅段7-59地號自有土地興建倉庫，預計投資1.7億元，資金來源為自有資金及銀行借款。滿心表示，由於現有倉儲空間已不敷使用，加上委外倉儲成本日益增加，為使營運效率提升，因此決議自建倉儲，已在去年底動工，預計最快今年底可啟用。

滿心興建的桃園楊梅倉儲面積高達2,000餘坪，較現有新北產業園區倉儲面積倍增，預期將有效緩解空間不足的問題。滿心表示，未來新倉儲啟用後，不僅將降低倉儲外包成本，還能支援公司未來電商物流的擴展需求，提升整體營運效益。

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