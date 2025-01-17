鉅明接單能見度看到4月

全球高爾夫球具品牌大咖TaylorMade所推出的新款式產品獲市場好評和熱銷，正向主力代工廠鉅明（8928）追加訂單，該公司昨（17）日證實指出，目前接單能見度已看到今年4月，可為營運表現進一步加分。

據了解，TaylorMade為保持全球市占優勢，自去年第4季起布局今年初準備上架銷售的新款式產品鋪貨，在完成規劃下，由鉅明為其投產、出貨，挹注業績大為提升。

以鉅明營收表現變化來看，去年10月、11月、12月各交出3.08億元、3.83億元和3.5億元成績單，第4季合計達10.42億元，擺脫第3季營收僅有5.27億元的谷底，季增97.6%。

鉅明正值傳統出貨旺季之際，為因應客戶調度各銷售地區庫存，該公司特別調整生產線員工春假假期，後端製程員工將加班到1月27日，而前端製程員工則於2月1日提前上工，目前更傳出新的接單捷報。

鉅明表示，TaylorMade在本月初舉辦今年新款式產品發表會後已透過各通路上架銷售，獲得市場好評和熱銷，讓品牌商信心大振，看好後市下，該公司接獲追加訂單通知，新品出貨時程已排到4月份，營運旺季將可延續跨到第2季。