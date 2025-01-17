安勤阿拉伯醫療展秀肌肉

工業電腦廠安勤（3479）衝刺中東市場，宣布將參與阿拉伯醫療展（Arab Health 2025）展示多種醫療解決方案，包含豪華病房、 診間基礎設施、人工智慧（AI）開發套件、獸醫、急診與實驗室特殊硬體需求等。

安勤科技整合先進醫療規格，致力於提升豪華病房的病患舒適度與醫療照護，電子紙顯示器提供優於以往的視覺體驗，減輕眼睛疲勞，用於病患互動或個人化醫療訊息顯示。結合影音模組卡的醫療級觸控式平板電腦適用於多樣化的影音應用，如介面轉換、串流、擴充或AVoIP傳輸，搭配可用於文件數位化的電子紙筆記本。

針對臨床情境或是獸醫、急診等特殊需求的場景，安勤推出可擴充的運算平台，協助客戶面對醫療人力短缺和現代醫療的複雜性。安勤指出，透過數位化工作流程，資訊往返更加快速，顯著減少對於繁瑣文件的依賴，提供最佳的患者照護。

在人工智慧開發需求方面，安勤表示，醫療級可擴充運算系統在提供高效能的同時，滿足嚴格的醫療認證要求，並可與多種周邊設備串連以實現高效數據管理。