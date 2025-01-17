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順達2024年每股賺17.59元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
順達EPS
順達EPS

電池模組廠順達（3211）昨（17）日公布2024年自結損益，去年IT主業NB應用業績下滑，但順達2024年因有大量不動產利益貢獻，帶動全年本期淨利衝上26.73億元、年增239.21%，全年每股純益（EPS）為17.59元，賺近二個股本。

展望後市，法人預估，順達非IT業務有望成為今年成長主軸，伺服器備援電池系統（BBU）將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長。

順達去年第4季營收29.46億元，季減17.96%、年減33.78%，營業淨利1.21億元，營益率4.11%，低於上季、但優於去年同期，本期淨利1.42億元，季減85.32%、年減47.01%，第4季已過消費性業務旺季，加上當季已經沒有不動產收益貢獻，單季獲利顯著下滑。

順達去年第4季EPS達0.94元，不如前一季度的6.36元；順達2024年全年營收139.12億元、年減19.26%，營業淨利7.43億元，營益率5.34%、較去年同期增長逾1個百分點。

順達2024年IT應用受到NB需求不佳，由於IT應用仍為營收主軸，加上非IT業務重點產品LEV持續庫存整理，導致整體營收向下，獲利方面受益大筆不動產收益入帳，整體獲利逆勢成長。

展望後市，在順達非IT業務方面，近期同業AES-KY釋出LEV需求已到谷底，市況將復甦，預料順達輕型電動車業務將重回成長。

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