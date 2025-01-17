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世紀民生股臨會通過每股10元調整為0.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

世紀民生（5314） 於17日召開2025年第一次臨時股東會，在出席股數達 67.87%順利召開，通過董事會決議修改公司章程，進行一拆二十的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為0.5元。

世紀民生股價昨天已經來到908元，大漲6%，考量流通性問題，昨天股東會，經出席股數過半通過相關討論議案，包括修訂本公司章程案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，其中，通過董事會決議之公司章程，其進行一拆二十的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣 10 元調整為 0.5 元。

另，世紀民生已於今年1月2日正式取得華瀚保險經紀人股份有限公司（華瀚保經）之過半董事席次，世紀民生也於董事會同步通過增加長期投資華瀚保經持股的議案。

新台幣 股東會 股票

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