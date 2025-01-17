快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

不動產收益貢獻 順達去年EPS衝上17.59元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）17日公布去年自結損益，儘管去年IT主業NB應用業績下滑，但順達2024年因有大量不動產利益貢獻下，帶動全年本期淨利衝上26.73億元、年增239.21%，全年每股純益（EPS）為17.59元，賺近2個股本。

順達公布去年第4季營收29.46億元，季減17.96%、年減33.78%，營業淨利1.21億元，營益率4.11%，低於上季、但優於去年同期，本期淨利1.42億元，季減85.32%、年減47.01%，主要是因第4季已過消費性業務旺季，加上當季並無大量不動產收益貢獻，故獲利下滑，單季EPS達0.94元，不如前一季度的6.36元。

順達2024年全年營收139.12億元、年減19.26%，營業淨利7.43億元，營益率5.34%、較去年同期增長逾1個百分點，本期淨利26.73億元、年增239.21%，全年每股純益為17.59元，大幅優於2023年的5.23元。

順達2024年IT應用受到NB需求不佳影響，由於IT應用仍為營收主軸，加上非IT業務重點產品LEV持續處於庫存整理，導致整體營收向下。

每股純益 營收

延伸閱讀

劉世芳：兩岸宗教交流務必謹慎 避免誤入統戰陷阱

台積電（2330）十年股價破3000元？ 夏綠蒂：有把握三年內1500元

緯軟 2024年每股賺6.25元

鈺齊2024年EPS 7.23元 加速擴產

相關新聞

年前領紅包！新應材掛牌蜜月夯 中籤者可賺逾20萬

櫃買市場添新兵，新應材17日以每股480元掛牌上櫃，早盤以657元開高後走高，一度衝達688元，上漲208元， 漲幅43...

緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅...

華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

維田 2025年拚績增三成

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水...

全家餐飲 加薪搶人才

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，...

網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。