不動產收益貢獻 順達去年EPS衝上17.59元

電池模組廠順達（3211）17日公布去年自結損益，儘管去年IT主業NB應用業績下滑，但順達2024年因有大量不動產利益貢獻下，帶動全年本期淨利衝上26.73億元、年增239.21%，全年每股純益（EPS）為17.59元，賺近2個股本。

順達公布去年第4季營收29.46億元，季減17.96%、年減33.78%，營業淨利1.21億元，營益率4.11%，低於上季、但優於去年同期，本期淨利1.42億元，季減85.32%、年減47.01%，主要是因第4季已過消費性業務旺季，加上當季並無大量不動產收益貢獻，故獲利下滑，單季EPS達0.94元，不如前一季度的6.36元。

順達2024年全年營收139.12億元、年減19.26%，營業淨利7.43億元，營益率5.34%、較去年同期增長逾1個百分點，本期淨利26.73億元、年增239.21%，全年每股純益為17.59元，大幅優於2023年的5.23元。

順達2024年IT應用受到NB需求不佳影響，由於IT應用仍為營收主軸，加上非IT業務重點產品LEV持續處於庫存整理，導致整體營收向下。