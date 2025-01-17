櫃買中心2024年股債雙核心表現亮眼 蛇年推五大戰略方針

櫃買中心17日舉行年終記者會，董事長簡立忠指出，台灣在AI、半導體等產業具優勢，也讓經濟景氣持續正向，櫃買中心穩步成長，2024年股債都繳出亮麗的成績單，今年將協助企業數位與永續轉型，並推動五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力。

簡立忠指出，去年股債雙核心表現亮眼，上櫃股票日均值960.8億元、外資買賣占比22.7%，雙創歷史新高。申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為39家及92家，也打破近年紀錄。今年目標是申請上櫃25家及申請登錄興櫃47家。

此外，永續發展債券去年發行量再創新高，達1,491.85億元（53檔），已經連續四年發行量破千億元。債券ETF掛牌檔數90檔，發行規模近3兆元，全年計有20檔上櫃債券ETF申請63次追加募集，金額達1.37兆元，也創歷史新高。

步入2025年，全球經濟依然存在許多不確定性因素，未來企業營運仍面臨諸多挑戰，簡立忠表示，櫃買中心將持續配合主管機關政策，並充分扮演企業發展夥伴，將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，推動五大戰略方針：包括力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值、擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型、引領企業淨零，提升企業價值、引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度，以及推動數位轉型，提升市場營運韌性與資安防護。

創櫃板成立迄今已逾十年，輔導超過500家企業，目前登錄創櫃板有107家企業。致力於協助中小微創新企業，為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」之政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，櫃買中心已於1月9日公告實施創櫃板plus新制，調整申請輔導至正式登錄創櫃板後之各階段機制，規劃透過「強化誘因」、「簡化程序」、「加強推廣」及「分級輔導」等四大方向調整創櫃板機制，提供更多友善措施。

永續發展債券方面，2024年度永續發展債券市場，首度迎來高雄市與台北市政府成功發行首檔綠色政府債券及社會責任政府債券，桃園市政府也已取得可持續發展債券資格認可，預計2025年第1季將發行我國首檔可持續發展政府債券，也是第一個以社會住宅列為投資計畫項目的政府機構發行人。櫃買中心將持續協助中央政府及其他地方政府，並規劃建置住都中心發行永續發展債券櫃檯買賣制度，協助住都中心發行永續發展債券，落實國家居住正義，同時引導資金投入社宅等公共建設。