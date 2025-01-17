年前領紅包！新應材掛牌蜜月夯 中籤者可賺逾20萬

櫃買市場添新兵，新應材17日以每股480元掛牌上櫃，早盤以657元開高後走高，一度衝達688元，上漲208元， 漲幅43.33%， 中籤的投資人若賣在此價位，可以賺進20.8萬元，盤中股價維持強勢，蜜月行情亮眼。

新應材股票公開申購吸引逾13萬人參與，抽籤結果出爐，中籤率為1.39%，17日正式掛牌上櫃，股價開高走高，盤中漲幅逾40%。

新應材原為面板光阻材料供應商，近年成功轉型跨入半導體特化材料領域，目前資本額為8.22億元，主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，2023年度合併營收23.64億元，稅後純益3.18億元，EPS為3.91元；2024年累計前3季合併營收24.06億元，稅後純益5.24億元，已賺贏2023年全年3.18億元獲利，且超越2022年稅後純益4.03億元的歷史新高，EPS為6.39元。

新應材去年營收23.64億元，年增40.5%，去年全年營收及獲利將創下歷水新高；展望今年，預估面板材料營收將小幅衰退，但半導體產材料市場預料可成長近3成。