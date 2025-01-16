緯軟 2024年每股賺6.25元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
緯軟董事長蕭清志。 記者吳凱中／攝影
緯軟董事長蕭清志。 記者吳凱中／攝影

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅後淨利4.55億元、年減22%，每股純益（EPS）6.25元。

緯軟2024年實現營收穩步成長，第4季營收27.1億元，季增5.2%，年增11.2%；全年營收102.7億元，年增16.1%；雙雙突破新高。第4季自結稅後淨利4,906萬元，EPS0.67元。

緯軟2024全年毛利率17.1%；營業利益4.64億元，年減23%，營益率5%；稅後淨利4.55億元，EPS為6.25元。

緯軟去年第4季受大陸新能源汽車客戶不良債權影響，公司增提壞帳損失，導致第4季獲利下滑。儘管短期財務表現面臨挑戰，但公司核心業務保持穩健，2025年將延續穩中有進的成長步調，持續深耕互聯網相關領域，以審慎務實的方式布局，推動長期成長。

緯軟去年營收創新高，主要受惠大陸互聯網業務增長，公司與主要客戶間的深度合作，穩定推動整體業績成長，成為營運關鍵支柱。

EPS 營收

延伸閱讀

陸稱美低價出口成熟製程晶片衝擊產業 將依法啟動調查

探視彰化鹹粥嬤 陸委會：在中共法律範圍提供必要協助

政策加持 機構估陸2025智慧型手機出貨量將超過2.9億台

中國現代製造業基地 重慶3大兆級產業集群投資近400億

相關新聞

緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅...

華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

維田 2025年拚績增三成

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水...

全家餐飲 加薪搶人才

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，...

網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購...

宇峻人氣手遊 改版搶市

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。