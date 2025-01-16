緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅後淨利4.55億元、年減22%，每股純益（EPS）6.25元。

緯軟2024年實現營收穩步成長，第4季營收27.1億元，季增5.2%，年增11.2%；全年營收102.7億元，年增16.1%；雙雙突破新高。第4季自結稅後淨利4,906萬元，EPS0.67元。

緯軟2024全年毛利率17.1%；營業利益4.64億元，年減23%，營益率5%；稅後淨利4.55億元，EPS為6.25元。

緯軟去年第4季受大陸新能源汽車客戶不良債權影響，公司增提壞帳損失，導致第4季獲利下滑。儘管短期財務表現面臨挑戰，但公司核心業務保持穩健，2025年將延續穩中有進的成長步調，持續深耕互聯網相關領域，以審慎務實的方式布局，推動長期成長。

緯軟去年營收創新高，主要受惠大陸互聯網業務增長，公司與主要客戶間的深度合作，穩定推動整體業績成長，成為營運關鍵支柱。