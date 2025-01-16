華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

華星光公告，法人董事振家投資代表人蘇昭陽請辭董座，但仍擔任董事職務，董事會推選由法人董事明行投資代表人簡惠敏接任董座。

華星光去年6月股東會改選董事，經營團隊也大換血，簡惠敏卸任董座，董事長由原董事長特助蘇昭陽接任。如今不到一年時間，簡惠敏再度回鍋擔任董座。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾。

華星光今年技術將聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，今年迎接成長，連續光波雷射產品需求可望將成長三至五倍，隨產品組合優化，今年毛利率成長樂觀可期。

華星光去年陸續將資金用於擴充設備與建新廠，相關投資效益將於今年業績顯現。