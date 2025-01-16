華星光董座 簡惠敏接任

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
光通訊廠華星光。 圖／聯合報系資料照片
光通訊廠華星光。 圖／聯合報系資料照片

光通訊華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

華星光公告，法人董事振家投資代表人蘇昭陽請辭董座，但仍擔任董事職務，董事會推選由法人董事明行投資代表人簡惠敏接任董座。

華星光去年6月股東會改選董事，經營團隊也大換血，簡惠敏卸任董座，董事長由原董事長特助蘇昭陽接任。如今不到一年時間，簡惠敏再度回鍋擔任董座。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾。

華星光今年技術將聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，今年迎接成長，連續光波雷射產品需求可望將成長三至五倍，隨產品組合優化，今年毛利率成長樂觀可期。

華星光去年陸續將資金用於擴充設備與建新廠，相關投資效益將於今年業績顯現。

光通訊 華星光 董事長

延伸閱讀

外資估CPO年複合成長率可達逾170% 上詮、聯亞強鎖漲停

美AI資料中心啟動大建設 鴻海、廣達可望受惠

美管制禁令一年後生效 AI 晶片將掀搶貨潮

最牛一輪／華星光看俏 群益44按讚

相關新聞

緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅...

華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

維田 2025年拚績增三成

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水...

全家餐飲 加薪搶人才

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，...

網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購...

宇峻人氣手遊 改版搶市

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。