泰合抗血栓新藥臨床 跨步

興櫃生技股泰合（6467）昨（16）日公告，該公司抗血栓口溶膜新藥TAH3311已完成美國臨床三期試驗所有受試者給藥，達成505(b)(2)新劑型藥物上市的重要里程碑。

本次試驗共招募60名健康受試者，採美國食品藥物管理局（FDA）認可的生物相等性設計，與原廠錠劑進行血中濃度比較，待2025年第2季臨床試驗數據報告完成後，預計2025年第3季根據結果申請美國及歐洲藥證。

泰合生技表示，TAH3311為全球首創的Apixaban抗血栓口溶膜劑型，能迅速溶於口中，無需飲水，無噎嗆風險，有效解決錠劑對吞嚥困難患者的服用障礙。Apixaban（商品名Eliquis）為一種Factor Xa抑制劑，乃預防中風與治療血栓栓塞疾病的一線用藥，在同類藥物中具有使用劑量低、腸胃道出血風險較低的優勢。