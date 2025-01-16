泰合抗血栓新藥臨床 跨步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股泰合（6467）昨（16）日公告，該公司抗血栓口溶膜新藥TAH3311已完成美國臨床三期試驗所有受試者給藥，達成505(b)(2)新劑型藥物上市的重要里程碑。

本次試驗共招募60名健康受試者，採美國食品藥物管理局（FDA）認可的生物相等性設計，與原廠錠劑進行血中濃度比較，待2025年第2季臨床試驗數據報告完成後，預計2025年第3季根據結果申請美國及歐洲藥證。

泰合生技表示，TAH3311為全球首創的Apixaban抗血栓口溶膜劑型，能迅速溶於口中，無需飲水，無噎嗆風險，有效解決錠劑對吞嚥困難患者的服用障礙。Apixaban（商品名Eliquis）為一種Factor Xa抑制劑，乃預防中風與治療血栓栓塞疾病的一線用藥，在同類藥物中具有使用劑量低、腸胃道出血風險較低的優勢。

生技股 美國 血栓

延伸閱讀

新手想要在新年無痛戒菸？國外研究指出一方法可增加34%成功率！一起看看藥師怎樣說！

康和證券攜手美帥化學 簽約啟動上市櫃輔導計畫

台睿CVM-1118將啟動臨床二b試驗 力拚今年底掛牌上市櫃

竟天生技獲科技事業核准函 將啟動IPO送件

相關新聞

緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅...

華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

維田 2025年拚績增三成

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水...

全家餐飲 加薪搶人才

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，...

網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購...

宇峻人氣手遊 改版搶市

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。