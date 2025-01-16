宇峻人氣手遊 改版搶市

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐角色與玩家同樂，並開放兵種轉職，藉此改版衝刺農曆年遊戲商機。

宇峻近期在遊戲市場動作頻頻，除《世紀群英傳》大改版外，《三國群英傳-霸王之業》也舉辦七周年盛典，同時《三國群英傳-鴻鵠霸業》也已上市，為近期業績添增動能。

宇峻2024年12月營收1.31億元，月減9.3%、年減1.6%；累計去年全年營收達13.93億元，年增1.9%，整體業績表現持穩。

展望未來，宇峻旗下遊戲《三國群英傳：鴻鵠霸業》授權給祖龍開發，台港澳的部分則由宇峻負責代理，將貢獻宇峻近期業績，而《三國群英傳M》、《三國群英傳Online》和《神州Online》等多款遊戲的福袋收入則已認列在去年底。

此外，宇峻另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》目前已取得中國大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計今年上市。

宇峻歷經前年低潮期後，去年已逐步走出營運谷底，並在下半年開始進入密集的遊戲發行時期，營運正式步入收穫期，公司今年內部目標有信心營收、獲利能重回成長軌跡。