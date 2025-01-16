宇峻人氣手遊 改版搶市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐角色與玩家同樂，並開放兵種轉職，藉此改版衝刺農曆年遊戲商機。

宇峻近期在遊戲市場動作頻頻，除《世紀群英傳》大改版外，《三國群英傳-霸王之業》也舉辦七周年盛典，同時《三國群英傳-鴻鵠霸業》也已上市，為近期業績添增動能。

宇峻2024年12月營收1.31億元，月減9.3%、年減1.6%；累計去年全年營收達13.93億元，年增1.9%，整體業績表現持穩。

展望未來，宇峻旗下遊戲《三國群英傳：鴻鵠霸業》授權給祖龍開發，台港澳的部分則由宇峻負責代理，將貢獻宇峻近期業績，而《三國群英傳M》、《三國群英傳Online》和《神州Online》等多款遊戲的福袋收入則已認列在去年底。

此外，宇峻另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》目前已取得中國大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計今年上市。

宇峻歷經前年低潮期後，去年已逐步走出營運谷底，並在下半年開始進入密集的遊戲發行時期，營運正式步入收穫期，公司今年內部目標有信心營收、獲利能重回成長軌跡。

宇峻 營收

延伸閱讀

停職人氣不停！高虹安隱藏版春聯瘋搶 粉絲盼復職拚連任

想瘦但又嘴饞！好市多人氣低熱量零食推薦

牛排控快追！ 證件中「3個2」 台中人氣早午餐「禾間糧倉」請吃嫩汁牛排

台61口湖休息站推出人氣年貨 全球獨創烏魚子爆米花

相關新聞

緯軟 2024年每股賺6.25元

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（16）日公布去年自結合併損益，去年第4季獲利受大陸客戶不良債權影響，表現不如預期，全年稅...

華星光董座 簡惠敏接任

光通訊廠華星光（4979）昨（16）日公告，董事長蘇昭陽因公務繁忙請辭董座，董事會推選由前董事長簡惠敏回鍋接任董座。

維田 2025年拚績增三成

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水...

全家餐飲 加薪搶人才

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，...

網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購...

宇峻人氣手遊 改版搶市

遊戲研發商宇峻（3546）昨（16）日宣布旗下人氣遊戲《三國群英傳Online》進行全新改版，新的內容將跨越時空引入大唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。