網家、富邦媒 春節商機火

今年春節落在1月底且時間長，電商維繫購物熱度，全年無休且推出新春購物指南。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，因春節前的大掃除，1月以來擦窗機器人、掃拖機器人、好神拖、收納櫃、掛衣架等清掃與收納用品的搜尋熱度增溫。

網家指出，高密度導入AI技術和全自動化倉儲設備的「PChome林口A7智慧物流園區」，目前出貨量已占全站訂單60％以上，今年春節期間將全力備戰，超過百萬種在庫商品、365天全年無休出貨。配送部分，標示低溫、大材積、超大材積、需安裝商品、部分類型商品（液晶電視／螢幕）、廠商出貨等商品將順延於2月3日起陸續配送。

富邦媒旗下momo購物網根據近期銷售數據顯示，因預期春節期間低溫，消費者採購新春服飾時，傾向兼具實用與時尚的保暖服飾，摩卡色系單品熱度大幅飆升，相關包款及配件銷售成長超過三成。