全家餐飲 加薪搶人才

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業加薪拚徵才，全家餐飲（7708）董事長吳勝福昨（16）日宣布，今年平均調薪幅度2%至5%，年度可領五至十個月獎金，今年預計展店八至十家，預計招募800名以上的正職人員。

乾杯也調升2025年計時人員時薪全勤最高達270元，無經驗正職人員起薪上看4萬元，預計招募300名人。王座餐飲也表示，正職員工今年調薪幅度5%起跳，預計首季招募上百名員工。築間說，正在研議調薪計畫，今年預計招募500名人力以因應持續展店。

全家餐飲去年合併營收23.79億元，年增9.34%，創下新高。吳勝福表示，去年營收成長關鍵來自旗下餐飲品牌持續擴張，同時運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know how，及善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，瞄準個人日常食商機。

全家餐飲因應今年展店目標，擴大增聘800名員工，包含50名以上儲備店長與逾200名儲備主管，新進同仁起薪36,000元起，儲備幹部任用起薪40,000元。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會最快三年晉升店長位階，挑戰年薪百萬元以上。

乾杯表示，2025年釋出300名內外場職缺，計時人員起薪含全勤調高至195元起，依照六個月培訓期間及考核成果，最高時薪可達270元，比法定時薪190元高42%，且與正職人員同享業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可領近5萬元。正職人員無經驗起薪含全勤36,500元起，加上招募競爭地區津貼（信義、南港、新竹、墾丁） 3,500元，起薪最高可達40,000元，比法定工資高40%。

王座餐飲2025年計時員工以優於基本工資水準，調幅平均4.16%。正職員工依據去年績效表現進行調薪，平均5%起跳。王座餐飲表示，因應展店以及補足目前人力缺口，規劃首季招募百名以上員工，同時目前在手規劃將開出的新店已有三家。

全家 餐飲業

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