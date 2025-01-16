維田 2025年拚績增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
維田營運概況 圖／經濟日報提供
維田營運概況 圖／經濟日報提供

工業電腦廠維田（6570）總經理劉則瑩表示，歐美市場可望復甦，在智慧製造業務帶動下，內部設定今年營收重回2022年新高水準的目標，獲利增幅也跟隨營收成長方向。至於市場關注的邊緣AI產品線也已布局完成，今年相關業務將迎來收割期。

維田2024全年營收8.89億元，年減5.82%，主要受制於主力業務智慧製造自動化產業陷入庫存調整，導致業績呈現下滑，隨著景氣回暖，維田今年營運重啟成長動能。

劉則瑩指出，2024年狀況不如預期樂觀，歐美市場經濟有各自不同的問題，希望歐洲景氣能在今年上半年復甦，而美國在川普新政府就任後，情勢會較明朗。

劉則瑩表示，2025年維田內部設定營收雙位數成長，初期目標是回到2022年營收11.4億元新高水準，再追求更好的成績，獲利增幅也跟隨營收成長方向前進。以2022年營收換算，維田2025年業績增長幅度至少上看兩成，逼近三成水準。

目前維田業績有八成來自智慧製造領域，智慧交通約達一成，剩下一成則為智慧醫療與其他專案。劉則瑩表示，以智慧製造業務來看，前景主要取決於歐美市場復甦程度，去年維田透過擴大參加國際性展會，成功取得亞洲新客戶訂單。

此外，維田去年開始積極布局邊緣AI產品線，新的邊緣AI專案陸續發酵，部分遞延專案也將在今年上半年出貨。其中，今年歐洲有較大斬獲，美國也有初步成果顯現。

至於東南亞市場則與泰國軟體夥伴積極推展相關業務，可望帶動東南亞業績占比翻倍提升到雙位數。

智慧交通領域方面，充電樁產品會在今年上半年對客戶送樣，預計下半年出貨，主要貢獻預計落在2026年。智慧醫療產品則因產品仍需時間認證，未來有望逐步發酵。維田昨天股價漲2.9元、收53.2元。

東南亞 營收

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