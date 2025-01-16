上櫃新兵威力德生醫2月下旬掛牌 暫定承銷價58元

醫療檢測公司威力德生醫（7713）將在2月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價58元，公司將在17日舉行上櫃前業績發表會，威力德生醫董事長周國忠16日表示， 該公司為羅氏診斷（Roche）體外診斷試劑與設備在台灣的最大代理商，合作醫療院所達2,400家以上，今年也會成長10%以上。

威力德生醫成立於2003年，總公司位於高雄市，公司創立之初就開始經銷代理羅氏相關儀器及試劑，至今八成以上核心業務為體外診斷試劑與設備銷售，其餘來自於健康行動App和醫療資訊平台數位健康服務的延伸。威力德2024年合併營收9.9億元，年增5.36%，前三季稅後純益1.3億元，年增12.8%，前三季每股稅後純益（EPS）3.13元，法人推估全年EPS有望達到4元以上，逼近2022年新冠疫情爆發時獲利高峰。

周國忠表示，威力德生醫每年擁有穩定現金流，過去五年每年盈餘分配比重達六成，去年配發股東每股現金2.3元，預期今年配金股利將比去年更好。展望今年營運表現，公司期待營收可呈雙位數成長，毛利率可望由26%成長至30%。

威力德生醫長期與國內市佔率達三成的羅氏診斷合作，公司並設有專屬倉庫以備貨庫存，確保供應鏈穩定與檢測服務不中斷。同時，公司產品線完整且庫存管理高效，加上靈活的物流配送能力，可隨時滿足多數醫療機構對檢驗試劑和耗材的需求；在深化醫療設備的同時，持續延伸多元業務範疇，建立整合性醫療資訊平台，以創新模式創造醫療服務商業價值。

周國忠表示，威力德生醫的客戶群體廣泛，涵蓋醫療院所、大型醫檢所及基層診所，並擁有包括生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷試劑等多款產品，並與大型醫檢機構建立穩定合作關係，並持續拓展檢測項目以深化服務內容，有效提升營運動能。截至2024年9月底，威力徳已與超過240家醫療院所合作，涵蓋約350個單位及674台設備。

威力徳也透過雲端技術與SaaS服務，構建大型醫檢所的醫療資訊平台，同時提供行動裝置應用程式，協助診所與民眾進行健康管理，提高醫療管理效率。目前，威力德的醫療資訊平台與「健康行動Go」App 已覆蓋全台超過2,400家（含中、西醫診所、牙醫診所、居家照護及醫檢所）。

根據BMI Research研究報告表示，2023年全球醫療器材市場規模5,147.7億美元，到2026年將達6,141億美元，年複合成長率約為6.2%。隨著人口老化趨勢及預防醫學需求增加，加上政府持續擴大癌症篩檢年齡、補助金額，體外診斷市場將持續受益於剛性需求發展而擴大檢測量能，更可望成為威力徳營運持續向上的重要關鍵。