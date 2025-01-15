永捷衝環保材料 添動能

看好環保材料市場前景，永捷（4714）正積極開發可撓式HC材料光學膜、運動鞋專用金屬色系染劑等三項新產品。市場預期隨著新客戶、新訂單挹注，有望推升今年營收更上層樓。

永捷表示，依據國外研究機構Precedence Research研究報告，全球水性塗料市場規模預計從2024年的911.4億美元，以年複合成長率5.5%的速度成長至2034年、達1,556.8億美元水準。

關鍵在於水性塗料可用於分離樹脂的完整或表面塗層，除各國政府響應ESG永續發展進一步推動市場擴張外，應用範圍並延伸到一般工業、汽車、新建建築、改造和重新噴漆等領域。

該公司手握PU樹脂多項配方專利技術，並結合子公司信立的合成皮生產經驗，和另一子公司普大既有團隊與技術，持續密切與客戶開發新產品。

首先是運用於運動鞋基材及服裝的水性Foam coating技術，目前已與客戶開發量產產品正進行試樣，預計將再投入新設備以因應未來龐大產能需求。

在光學材料方面，可撓式HC材料不僅應用於折疊手機，還協助客戶開發光學膜產品，開拓新市場機會。內部期待藉此提升市場滲透率與客戶忠誠度，推動市占率穩步成長。同時，也攜手孫公司共同研發運動鞋專用金屬色系染劑，進一步擴展產品應用範疇。

據了解；永捷2024年第4季合併營收達2.89億元，季增38%，年增128%；累計2024年全年合併營收達8.26億元，較2023年全年的5.17億元增加60%。