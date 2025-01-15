永捷衝環保材料 添動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

看好環保材料市場前景，永捷（4714）正積極開發可撓式HC材料光學膜、運動鞋專用金屬色系染劑等三項新產品。市場預期隨著新客戶、新訂單挹注，有望推升今年營收更上層樓。

永捷表示，依據國外研究機構Precedence Research研究報告，全球水性塗料市場規模預計從2024年的911.4億美元，以年複合成長率5.5%的速度成長至2034年、達1,556.8億美元水準。

關鍵在於水性塗料可用於分離樹脂的完整或表面塗層，除各國政府響應ESG永續發展進一步推動市場擴張外，應用範圍並延伸到一般工業、汽車、新建建築、改造和重新噴漆等領域。

該公司手握PU樹脂多項配方專利技術，並結合子公司信立的合成皮生產經驗，和另一子公司普大既有團隊與技術，持續密切與客戶開發新產品。

首先是運用於運動鞋基材及服裝的水性Foam coating技術，目前已與客戶開發量產產品正進行試樣，預計將再投入新設備以因應未來龐大產能需求。

在光學材料方面，可撓式HC材料不僅應用於折疊手機，還協助客戶開發光學膜產品，開拓新市場機會。內部期待藉此提升市場滲透率與客戶忠誠度，推動市占率穩步成長。同時，也攜手孫公司共同研發運動鞋專用金屬色系染劑，進一步擴展產品應用範疇。

據了解；永捷2024年第4季合併營收達2.89億元，季增38%，年增128%；累計2024年全年合併營收達8.26億元，較2023年全年的5.17億元增加60%。

營收 運動

延伸閱讀

影／偷遍台南各大百貨專櫃遭櫃姐PO文 警方掌握慣竊身分追緝

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

外觀看起來比實際年齡更長？4種NG穿搭當心顯得「老氣沉沉」

LOEWE x On最新 Cloudtilt 2.0運動鞋 新配色來了！

相關新聞

勤凱2025年獲利將衝高

導電漿廠勤凱（4760）董事長曾聰乙昨（15）日表示，隨著各產品線恢復拉貨動能，以及既有客戶滲透率攀升與後續有望導入更多...

來穎、稜研登興櫃 股價風光

錸德集團旗下錸寶子公司來穎（7816）昨（15）日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中最高衝上122元，終場參考價收10...

創泓上櫃 拚績增雙位數

資安廠創泓科技（7714）昨（15）日以每股承銷價86.06元掛牌上櫃，收盤漲1元、收87.1元。創泓先前表示，今年布局...

裕山掛牌 市場報以漲聲

土水整治廠商裕山（7715）昨（15）日以承銷價每股39.6元掛牌上櫃，成為綠能環保產業的生力軍，開盤即強漲逾25.7%...

永捷衝環保材料 添動能

看好環保材料市場前景，永捷（4714）正積極開發可撓式HC材料光學膜、運動鞋專用金屬色系染劑等三項新產品。市場預期隨著新...

友華獲諦醫抗體藥授權

抗體之父張子文所創辦的諦醫生技昨（15）日宣布，該公司發展治療多發性骨髓瘤的抗體藥物複合物（ADC）新藥TE-1146，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。