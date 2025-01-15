泰合攜美商 強攻解毒劑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技新兵泰合（6467）昨（15）日宣布，美國Mithradote Bio公司委託的舌下口溶膜解毒劑（M-101）開發計畫啟動。M-101為針對苯二氮平類藥物（BZDs）及Z-drugs（Zopiclone,）的解毒劑，也是全球第一個可由受害者緊急自救的預防性藥品。

泰合生技表示，此類解毒劑為至特定場合如夜店、派對等地隨身攜帶，以預防飲料被下藥或約會強暴。

泰合生技董事長李世仁表示，泰合生技非常認同此解毒劑開發成舌下口溶膜劑型，對於維護民眾個人安全的必要性，Mithradote Bio公司委託泰合開發也顯示，泰合的平台技術及通過法規獲得藥證的實力獲得認可，泰合的技術足以協助合作夥伴將其概念實現為真正的產品。

李世仁表示，作為透皮／透黏膜藥物傳輸劑型中的領導者，泰合生技歡迎更多的共同或委託開發合作案，借助策略合作夥伴資源，使藥物更快上市以造福更多病患及滿足民眾對於藥物的需求。

李世仁 生技 興櫃

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