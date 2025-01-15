來穎、稜研登興櫃 股價風光

錸德集團旗下錸寶子公司來穎（7816）昨（15）日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中最高衝上122元，終場參考價收100.5元、漲25.5元，漲幅逾三成，啟動新股掛牌蜜月行情。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。

【記者黃晶琳／台北報導】毫米波跨界創新解決方案商稜研科技（7812）昨（15）日以每股60元登錄興櫃，終場參考價小漲0.9元、收69.9元。

稜研目前資本額15億元，已擁逾94項全球專利，以自有品牌「TMYTEK」行銷全球，大股東都來頭不小，代工大廠英業達、光通訊廠光聖、自動化設備供應商廣運都是股東之一。稜研2024年營收1.43億元，年增38.8%。