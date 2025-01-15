來穎、稜研登興櫃 股價風光

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

錸德集團旗下錸寶子公司來穎（7816）昨（15）日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中最高衝上122元，終場參考價收100.5元、漲25.5元，漲幅逾三成，啟動新股掛牌蜜月行情。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。

【記者黃晶琳／台北報導】毫米波跨界創新解決方案商稜研科技（7812）昨（15）日以每股60元登錄興櫃，終場參考價小漲0.9元、收69.9元。

稜研目前資本額15億元，已擁逾94項全球專利，以自有品牌「TMYTEK」行銷全球，大股東都來頭不小，代工大廠英業達、光通訊廠光聖、自動化設備供應商廣運都是股東之一。稜研2024年營收1.43億元，年增38.8%。

興櫃 電池模組

延伸閱讀

新特1月15日登興櫃 每股150元

櫃買七新兵 本周報到

樺漢小金雞樺緯物聯登錄興櫃 喜迎蜜月行情

稜研科技 強攻毫米波

相關新聞

勤凱2025年獲利將衝高

導電漿廠勤凱（4760）董事長曾聰乙昨（15）日表示，隨著各產品線恢復拉貨動能，以及既有客戶滲透率攀升與後續有望導入更多...

來穎、稜研登興櫃 股價風光

錸德集團旗下錸寶子公司來穎（7816）昨（15）日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中最高衝上122元，終場參考價收10...

創泓上櫃 拚績增雙位數

資安廠創泓科技（7714）昨（15）日以每股承銷價86.06元掛牌上櫃，收盤漲1元、收87.1元。創泓先前表示，今年布局...

裕山掛牌 市場報以漲聲

土水整治廠商裕山（7715）昨（15）日以承銷價每股39.6元掛牌上櫃，成為綠能環保產業的生力軍，開盤即強漲逾25.7%...

永捷衝環保材料 添動能

看好環保材料市場前景，永捷（4714）正積極開發可撓式HC材料光學膜、運動鞋專用金屬色系染劑等三項新產品。市場預期隨著新...

友華獲諦醫抗體藥授權

抗體之父張子文所創辦的諦醫生技昨（15）日宣布，該公司發展治療多發性骨髓瘤的抗體藥物複合物（ADC）新藥TE-1146，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。