勤凱2025年獲利將衝高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
勤凱科技董事長曾聰乙。記者李孟珊／攝影
勤凱科技董事長曾聰乙。記者李孟珊／攝影

導電漿廠勤凱（4760）董事長曾聰乙昨（15）日表示，隨著各產品線恢復拉貨動能，以及既有客戶滲透率攀升與後續有望導入更多新客戶，還有新產品助陣下，對2025年業績正向看待。法人看好，勤凱今年營運動能十足，營收、獲利將挑戰新高。

勤凱去年12月營收1.16億元，受年底盤點影響月減18.4%，但仍年增55.2%。2024全年營收14.92億元，為歷史次高，年增42.8%，整體產業庫存已下降至健康水準。

曾聰乙指出，隨著客戶恢復拉貨動能，加上市占率持續提升，本季營運可望淡季不淡。由於目前庫存水位低，訂單能見度拉長至3月，以電容與電阻領域將有較高成長表現。

曾聰乙說，勤凱客戶多數為被動元件廠，去年勤凱營收年增率居被動產業之冠，主要關鍵是部分產品改良配方，打進更多料號，在客戶端滲透率提升，且新增國際大廠客戶拉貨品項也逐步提升。

曾聰已指出，上述兩項正向因素都將延伸至今年，成為成長主要驅動力，力求「2025年獲利成長性高於營收成長」。

勤凱副董事長莊淑媛表示，勤凱持續積極開發先進玻璃基板封裝（TGV）和AI高速傳輸軟板新材料，期能為未來營運注入成長新動能。

展望2025年營運，勤凱認為，輝達（NVIDIA）GB200等AI新品需求強勁，GB300也有望在第2季亮相，相關被動元件需求用量高於一般伺服器；同時，先進玻璃基板封裝TGV、AI零組件所需的特殊電子漿料等，都有助未來業績展望維持正向。

談到2024年盈餘分配，勤凱預期，將依循往年配發率65%至70%水準，仍須待董事會決議。因應資本規劃需求，將以現金搭配股票股利方式發放，以現金為主、股票為輔。勤凱昨天股價漲1.5元、收107元。

營收 被動元件廠

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