宇辰系統1月16日登錄興櫃 券商認購價每股70元

宇辰系統（7813）1月16日將登錄興櫃，主要從事廠務自動化及電力工程之系統整合服務；廣泛服務國內高科技廠，為台灣高科技廠廠務儀器控制提供服務，負責統一控制生產所需的水、氣、化、機電、空調等廠務設備，是使國內高科技廠及各大半導體廠廠務順利運轉背後重要的推手。

宇辰系統2023年營收14.62億元，EPS1.8元；2024年截至11月營收15.91億元，EPS3.09元，已超越2023年營收及獲利，預計1月16日將登錄興櫃。

宇辰系統成立於2010年，營運總部位於新竹市，董事長暨總經理何瑞祥帶領宇辰打入台灣半導體大廠的廠務自動化控制的工程業務，並同步代理工程所需相關設備，透過24小時的在地售服，深化與客戶的連結，成為半導體大廠密不可分的重要夥伴。

台灣各大科技廠全球建廠規畫都少不了宇辰的身影，宇辰集團陪伴客戶腳步全球布局，除已設置中國大陸南京子公司及越南子公司以外，也陸續成立美國子公司及德國子公司。

宇辰系統表示，利用先行者的優勢，從取得半導體大廠的儀控工程門票後，配合客戶需求，及遠觀未來皆為軟體、IoT、AI的世界，逐步自行研發各式廠務控制軟體，包括FMCS（廠務監控）、FHM（物料管理）、E-MAP（智慧監視整合平台）、VMS（智慧振動監測管理）、VRS（視覺辨識系統）、EMS（能源管理）等與硬體設備進行系統整合，再透過資料庫管理即時提供對應措施，達到無人自動化之廠務控制，協助客戶邁向工業4.0無人工廠的目標。

宇辰系統以近15年的時間，提供具備高附加價值的廠務自動化服務，涵蓋廠務自動化所需的硬體代理權以及廠務管理所需的軟體開發，所有關鍵技術與資源皆自主掌控，與客戶間具備高度黏著度，國內知名半導體大廠的首套廠務監控軟體，及全球首例工業用5G IoT系統的導入，都成功完成。

宇辰系統強調，透過提供一條龍服務具備無法取代的競爭優勢，配合半導體大廠擴廠計畫，提供全球化的服務，已成為國內科技大廠廠務自動化及電力工程不可或缺的重要合作夥伴，未來成長可期。