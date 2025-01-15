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資安業者創泓科技上櫃 收87.1元守住紅盤

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
創泓董事長黃健寧。記者吳康瑋／攝影
創泓董事長黃健寧。記者吳康瑋／攝影

台灣少數具備自主資安平台研發能力的資安業者創泓科技（7714）15日以承銷價86.06元正式上櫃，今日台股震盪，創泓股價開高後到89.3元往下，收盤上漲1.0元，收87.1元，守住紅盤。

隨著數位化轉型的加速推進，企業不僅要面對網路犯罪的威脅，還需要應對內部資料洩露、操作系統漏洞和針對性攻擊等多層次的挑戰。因此，近年來建立全面的資安策略對於全球企業、政府部門而言成為刻不容緩的議題。相關因素同步推升創泓科技營運動能，去年全年營收達12.44億元，年增9.92%。

董事長黃健寧指出，在產品布局上，強化導入AI與雲端資安技術，顯著提升自有品牌產品比重。其中，自主開發的DevaEye資安監控平台結合端點偵測與回應（MDR）及延伸式偵測與回應（XDR）功能，不僅提供即時威脅防禦，還能進行API盤點與威脅分析，滿足企業日益複雜的資安需求。此外，DevaEye更將AI技術融入資安解決方案，為用戶提供一站式的資安情資可視化服務。

創泓科技並將資安技術導入無人機巡檢場景，結合3D建模與AI算法，提高工業巡檢的效率，還在影像數據保護上創造出新的解決方案。生成式AI語音會議系統亦被政府部門採用，成為智慧治理中的重要關鍵技術。

AI 台股 資安

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