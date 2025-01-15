中國信託證券輔導 創泓科技以86.06元掛牌上櫃

中國信託證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導創泓科技（7714）15日以承銷價86.06元掛牌上櫃。

創泓科技創立於2010年，為一家專業資安產品加值服務銷售與提供資安顧問服務的公司，從軟體開發階段的防護、網路基礎安全架構、應用程式效能到目前最熱門的雲端資安解決方案都有，公司透過專業的技術顧問團隊，協助客戶強化資安縱深、解決資安問題與建立資安韌性，達到企業資安合規及建立零信任架構，並透過旗下子公司紘瑒科技推出自行開發的資安MDR監控平台DevaEye，提供客戶7*24資安監控服務，也透過投資資安教育訓練及無人機等領域，進一步協助產業的人才培育及資訊安全整合。

創泓科技2024年度自結營收12.44億元，年增率9.92%，其中12月單月自結營收2.12億元，創歷史新高，去年台灣AI硬體支出金額龐大，相對排擠了部分資安建置支出，然相關需求已於第4季開始回升，預期在今年將迎來反彈，同時由於廠商建置AI硬體需要與之搭配進行防護的資安軟硬體規格要求較高，將進一步推升廠商採用更高階的產品，預期將帶來更多的資安軟硬體汰換及建置需求，有望帶動創泓科技未來營運成長。

中國信託證券近年積極協助優質企業進入資本市場，去年輔導上市櫃掛牌案件再創新高，實績備受主管機關肯定，榮獲證交所及櫃買中心頒發「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」，IPO穩居台灣前三大券商，同時輔導海外企業回台申請上市櫃市占率更為市場第一。未來中國信託證券將扮演利基型產業上市櫃的重要推手，協助企業運用資本市場，成就企業產業升級，讓更多海內外具成長潛力的企業與新創產業加入資本市場，共創產業榮景。