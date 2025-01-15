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錸德集團小金雞來穎以75元登錄興櫃 盤中觸及122元高點

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
來穎科技董事長葉垂景（右）與執行長葉丞恩合影。記者李珣瑛／攝影
來穎科技董事長葉垂景（右）與執行長葉丞恩合影。記者李珣瑛／攝影

錸德（2349）集團轉型能源產業成效顯著，旗下錸寶（8104）子公司來穎（7816）科技15日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中股價觸及122元高點，漲幅逾62.6%，蜜月行情啟動。

來穎執行長葉丞恩表示，來穎去年營收分布占比為：儲能與UPS（不斷電系統）各占15%，工控/醫療/輕型載具/消費性電子等合計占70%。至於今年展望整個趨勢會翻轉，儲能及UPS加總可能超越其他產業，在營收大幅成長下，可望翻轉占比分布。

葉丞恩說，來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。

錸德集團進入能源市場已近20年，從薄膜太陽能模組研發到矽太陽能模組製造與系統安裝，並投資厚聚能源，至今已有70MW的太陽能電廠營運中。這些歷程為錸德在能源領域奠定深厚基礎，也讓集團意識到「儲能」是實現新能源的關鍵拼圖。

來穎估2025年消費型電子產品估維持持平，儲能出貨量則預計翻倍。據此保守估2025年營收相較2024年可有15~20%成長；EPS部分，2024年上半年為1.3元，下半年比上半年狀況好，至於2025年希望挑戰雙位數成長目標。

太陽能電廠 電池模組

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