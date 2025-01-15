創泓以86.06元掛牌上櫃！盤中漲逾3.6%、暢享蜜月行情

台灣少數具備自主資安平台研發能力的軟體服務商創泓（7714）15日以承銷價86.06元掛牌上櫃。隨著數位化轉型的加速推進，企業不僅要面對網路犯罪的威脅，還需要應對內部資料洩露、操作系統漏洞和針對性攻擊等多層次的挑戰。因此，近年來建立全面的資安策略對於全球企業、政府部門而言成為刻不容緩的議題；而這也同步推升創泓科技營運動能，該公司去年全年營收達新台幣12.44億元，年增9.92%。

創泓董事長黃健寧表示，資安直接關係到企業的營運穩定性，網路攻擊可能導致系統癱瘓，影響業務流程，甚至損害企業聲譽。例如，勒索軟體攻擊可能癱瘓企業重要資料，對日常營運造成毀滅性影響。因此，企業應採取多層次的資安防護措施，包括但不限於加強員工安全意識培訓、實施嚴格的訪問控制政策、部署先進的威脅檢測技術，以及定期進行資安審查。透過全面的防禦機制，保障企業營運的穩定。

黃健寧進一步表示，創泓在產品布局上，強化導入AI人工智慧與雲端資安技術，顯著提升自有品牌產品比重。其中，公司自主開發的DevaEye資安監控平台結合端點偵測與回應（MDR）及延伸式偵測與回應（XDR）功能，不僅提供即時威脅防禦，還能進行API盤點與威脅分析，滿足企業日益複雜的資安需求。此外，DevaEye更將AI技術融入資安解決方案，為用戶提供一站式的資安情資可視化服務。

同時，創泓還將資安技術導入無人機巡檢場景，結合3D建模與AI算法，不僅提高了工業巡檢的效率，還在影像數據保護上創造出新的解決方案。另外，其生成式AI語音會議系統亦被政府部門採用，成為智慧治理中的重要關鍵技術；包括國際級晶圓代工大廠、科技公司及許多政府部門等皆為創泓科技的重要客戶。

法人表示，創泓的資安產品訂閱服務營收比重從2021年的16.26%大幅提升至2024年的32.87%。透過彈性靈活的訂閱制服務與AI技術的深度應用，創泓不僅讓企業、機構可以輕鬆、簡單的方式進行資安管理，同時也為自己帶來穩定且成長可期的營運動能。而創泓15日早盤以87.5元開高走高後，更是一度拉升至89.3元，盤中漲幅達到3.6%，暢享蜜月行情。