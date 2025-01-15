裕山以39.6元掛牌上櫃 早盤衝上49.8元、開啟蜜月行情

土水整治廠商裕山（7715）15日以承銷價每股39.6元掛牌上櫃，成為綠能環保產業的生力軍。開盤即強漲逾25.7%，股價一度站上49.8元，開啟蜜月行情。

裕山為個綜合型的環保專業團隊，過去主要從事土壤及地下水污染場址整治（簡稱土水整治）業務，2022~2024年前三季的營業收入分別為9.83億元、14.61億元及12.33億元，每股盈餘分別為4.92元、3.50元及3.45元，近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上跨足生活廢棄物處理業務，是台灣唯一成功將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，近期亦取得高雄MBT之BOT案的第一順位資格。

裕山近年布局中國大陸土水整治市場，為同業中唯一成功在中國大陸取得並完成整治標案的業者，裕山將把握大陸土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，未來更可拓展至東南亞市場，營運成長可期。

裕山具有技術優勢，擁有超過30張專利（包含11張發明專利），整治實績豐富，為國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商。為符合節能減碳的目標更開發出以電力為能源的熱脫附設備，不僅可應用於軍營或住宅區等施工時間受限的整治場址，更可搭配綠電使用，達到節能減碳的效果。

近年節能減碳意識提升，土水整治也開始注重節能及環境友善，現地整治工法為土水整治中耗能最少對環境最友善的整治方式，因此裕山引進德國IEG公司的循環井（Groundwater Circulation Well, GCW）整治設備及技術，強強聯手持續強化現地整治技術。

由於土水整治市場向來以法令頒布作為產業成長的動力，大陸土水法令頒布後，未來20年將是大陸土水整治產業發展的黃金期，裕山已在大陸市場布局並取得初步實績，將趁此良機拓展大陸營運規模，未來營運成長可期。

裕山並跨足生活廢棄物處理領域，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料（SRF），作為「代煤」使用，以「轉廢為能」為概念，同時提供「廢棄物處理」及「淨零碳排」的解決方案，裕山是台灣唯一將MBT製程應用至生活垃圾處理的實際案例，其設計的MBT系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠BOT案第一階段之第一順位資格，未來除了瞄準沒有設置焚化爐的縣市，還可針對既有因為焚化爐已老舊面臨整改或淘汰的縣市提供一套新的解決方案。

法人表示，裕山提供完整的⼀條龍環境整治工程服務，高雄煉油廠整治挹注近年獲利，並且透過與德商IEG合作切入門檻較高的現地整治。考量高雄煉油廠為入帳高峰，MBT產能利用提升改善毛利率；加上裕山在中國大陸⼟污市場已有所實績，且和IEG合作採取地下水循環井技術執行現地整治作業，中國大陸⼟污市場貢獻未來成⻑可期，樂觀看待中⻑期獲利成⻑動能。