築間上櫃案 審議通過

櫃買家族又將增添新兵。櫃買中心昨（14）日審議通過築間（7723）上櫃案，並預計於明（16）日審議昕奇雲端上櫃案。新應材將於17日上櫃掛牌，櫃買中心將舉辦上櫃掛牌典禮。

築間主要是以自有品牌經營連鎖餐飲，董事長為林楷傑，推薦證券商是凱基證券、永豐金證券、宏遠證券及華南永昌綜合證券，申請時資本額為4.58億元。

築間2023年度合併營收為57.62億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3.55億元，每股稅後純益（EPS）為8.6元。2024年前三季合併營收為43.58億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.50億元，EPS為3.27元。

昕奇雲端主要是從事經銷AWS及GCP等公有雲基礎架構即服務（IaaS）及軟體即服務（SaaS）產品，暨代理網通資安軟硬體產品，董事長為許承強，推薦證券商是凱基證券及元大證券，申請時資本額2.36億元。

昕奇雲端2023年度合併營收為10.51億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6,756萬元，EPS為3.33元。2024年前三季合併營收為10.39億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7,154萬元，EPS為3.05元。

此外，新應材預計於本年1月17日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日假所在辦公大樓11樓舉辦「新應材上櫃掛牌典禮」，於上午9時整進行新應材「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。承銷價為480元，與14日興櫃均價653.23元相較，有不小的價差。

新應材主要從事特用化學材料的研發、生產及銷售，2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，EPS為3.86元。