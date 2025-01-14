遊遊戲研發商大宇資（6111）將參加本月23日登場的台北國際電玩展（TGS），大秀多款新遊戲，吸引海內外遊戲採購商目光，藉此衝刺今年上半年營運。

大宇資目前已取得一款重量級代理手機遊戲，預計4月上市，且另有二款自研手機遊戲準備陸續於年中、年末上市，加上既有的單機遊戲產品線，今年遊戲本業營收有望爆發。

據悉，大宇資即將上市的重量級遊戲為代理中國大陸一款大型遊戲，該遊戲去年在當地上市前擠入預約排行榜前十名，市場潛力不錯，預料在台推出後，也有望吸引玩家目光。

至於另外二款遊戲則都是自研產品，其中一款已進行海外測試，數據相當不錯，預計將推出七個語系，製作成本逾1億元；另一款遊戲第4季推出，同樣採全球發行的模式。

大宇資預估，今年在新遊戲挹注下，遊戲本業的營收規模將從去年5億元大幅成長至15億元，有信心表現比去年更好，目前也正積極拓展海外市場，今年就會有所成果。

大宇資歷經去年上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，去年下半年營運漸入佳境，而且業績表現也遠優於上半年，更重要是今年因費用大幅降低，估計獲利有望更好。

大宇資去年12月營收5.34億元，月增37.8%、年增21.4%，單月創歷史新高；累計去年全年營收51.06億元，年增57.8%，同創歷史新高。其中，遊戲業務約占整體營收一成，餐飲業務占一成，轉投資合正的營收占大宇資營收超過一半，其餘是安瑞、紅陽等子公司貢獻。