雅祥攜瑩碩攻首發學名藥

雅祥生醫（6652）與專業藥物傳輸技術開發商瑩碩昨（14）日共同宣布，雙方簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額逾10億美元的新型口服抗凝血劑，以迴避專利方式進行開發，爭取成為首發學名藥上市。

此次簽約儀式由雅祥生醫董事長張鴻仁、瑩碩生技董事長王建治代表雙方完成。根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物之開發、生產及銷售事宜，同時共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，預計三年內完成產品開發，初期先在台灣進行生體相等性（BE）試驗，並以2028年領證為目標。若一切順利，下階段將再攜手進軍國際市場。

張鴻仁表示，針對原廠藥逾專利期五年內首兩張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格。