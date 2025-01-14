快訊

北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

雅祥攜瑩碩攻首發學名藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

雅祥生醫（6652）與專業藥物傳輸技術開發商瑩碩昨（14）日共同宣布，雙方簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額逾10億美元的新型口服抗凝血劑，以迴避專利方式進行開發，爭取成為首發學名藥上市。

此次簽約儀式由雅祥生醫董事長張鴻仁、瑩碩生技董事長王建治代表雙方完成。根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物之開發、生產及銷售事宜，同時共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，預計三年內完成產品開發，初期先在台灣進行生體相等性（BE）試驗，並以2028年領證為目標。若一切順利，下階段將再攜手進軍國際市場。

張鴻仁表示，針對原廠藥逾專利期五年內首兩張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格。

學名藥 董事長

延伸閱讀

競爭激烈…進口藥逐漸退出陸市場 民眾嘆：未來恐一藥難求

黃子韜身家850億！豪氣砸2000萬送20輛車　竟掉粉300萬　

竟天生技獲科技事業核准函 將啟動IPO送件

辦陸身分證貸款在台創業2面賺？他稱逾10萬台人已領證「你沒有中共聰明」

相關新聞

綠界賣精誠金融科技持股

綠界科技（6763）昨（14）日公告，董事會決議處分精誠金融科技公司股票共900張，交易對象為元大證券、富邦證券，每股交...

泰谷擬買庫藏 上限3,200張

LED廠泰谷（3339）昨（14）日公告，董事會決議買回上限3,200張庫藏股，將用來轉讓股份予員工，預定買回股份占已發...

聯亞矽光子 法說將聚焦

光通訊元件廠聯亞（3081）昨（14）日公告將在22日封關當天召開線上法說會，預期外界關注矽光子市況，以及該公司今年各項...

大宇資搶電玩展商機

遊遊戲研發商大宇資（6111）將參加本月23日登場的台北國際電玩展（TGS），大秀多款新遊戲，吸引海內外遊戲採購商目光，...

築間上櫃案 審議通過

櫃買家族又將增添新兵。櫃買中心昨（14）日審議通過築間（7723）上櫃案，並預計於明（16）日審議昕奇雲端上櫃案。新應材...

雅祥攜瑩碩攻首發學名藥

雅祥生醫（6652）與專業藥物傳輸技術開發商瑩碩昨（14）日共同宣布，雙方簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額逾1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。